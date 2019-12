Après deux saisons pleines dans la région de Cappadoce, avec une 9e et une 10e place à la clé, l’international turc Atila Turan et Kayserispor ont décidé de se séparer. Le latéral gauche de 27 ans, formé à Grenoble et passé par les sélections françaises U16, U17, U18 et U19, avant de devenir espoir puis international turc en 2017, est désormais libre de s’engager où il le souhaite.

Ancien arrière gauche de Grenoble (2009-2011) et du Stade de Reims (2013-2017), Atila Turan évoluait depuis son départ de Champagne du côté de Kayserispor, pensionnaire de Süper Lig turque. Il compte 26 matches de Ligue 1 et 37 matches de Ligue 2 à son actif, et a également disputé 6 matches de Liga Nos avec le Sporting CP.