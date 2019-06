Après un prêt contrasté à Nîmes en Ligue 1 (24 matches, 2 buts et une passe décisive), Baptiste Guillaume ne va pas s’éterniser à Angers puisqu’il va de nouveau être prêté. Et les courtisans pour récupérer l’attaquant international espoir belge sont légion. L’AJ Auxerre, Valenciennes, le Cercle Bruges, Troyes et Caen sont sur les rangs. Comme évoqué par Goal, l’ancien Lensois a d’ailleurs visité les installations de Valenciennes et du Cercle de Bruges la semaine dernière.

Selon nos informations, ces deux clubs avaient les faveurs du joueur. Baptiste Guillaume, qui souhaite se rapprocher de sa famille, voyait d’un bon oeil la perspective d’un retour sur ses terres en Belgique. Mais malgré le fait de pouvoir évoluer en première division belge et la présence de François Vitali (le directeur sportif du club filial de Monaco connaît parfaitement le joueur pour l’avoir fait venir à Lille du temps où ce dernier était directeur du développement sportif du LOSC), l’ancien international espoir belge a finalement choisi de rejoindre Valenciennes qui a terminé à la 13e place du dernier championnat de Ligue 2. Les deux clubs viennent de trouver un accord sur les modalités d’un prêt avec option d’achat. Guillaume a été séduit par le projet du club nordiste, et pourra compter sur la présence d’Ahmed Kantari (ancien joueur du RC Lens et de Valenciennes aujourd’hui adjoint d’Olivier Guégan) qu’il a côtoyé à Lens à ses débuts.

