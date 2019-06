À 30 ans, Gabriel Obertan est de retour. Après un passage compliqué entre 2013 et 2016 à Newcastle puis à Anzhi et Wigan, l’ancien grand espoir du football français était déjà bien revenu en Bulgarie du côté du Levski Sofia. Recruté cet hiver par le club turc d’Erzurum BB, l’ancien de Manchester United n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence.

En une demi-saison, il a évolué dans tous les postes du milieu de terrain et bien sûr sur les ailes où il n’a rien perdu de sa percussion et de ses dribbles qui ont fait sa réputation plus jeune. En 10 matches de Superlig, il a marqué un but et réalisé quelques prestations abouties. Un joli rendement puisqu’il évoluait dans une équipe qui se battait pour ne pas descendre. Dès lors, plusieurs clubs turcs se bousculent pour le recruter d’autant qu’il a été laissé libre par Erzurum BB (ndlr : il disposait d’une clause libératoire uniquement en cas de maintien). Selon nos informations, Trabzonspor, Kayserispor et surtout İstanbul Başakşehir, le 2e du dernier championnat sont à la lutte pour le recruter.

