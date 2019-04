Fer de lance de la réserve de l’OM, Alexandre Phliponeau représente l’avenir du club phocéen. Ce milieu de terrain de 18 ans, capable d’évoluer aussi bien en 6 qu’en 8, est le joueur le plus utilisé de la réserve cette saison et en est le capitaine.

Doté d’une belle vision du jeu, précieux dans la récupération du ballon, cet international U18 et U19 tricolore (5 sélections au total), qui a intégré le groupe pro lors des matches face à Francfort en Ligue Europa cette saison et en Coupe de France face à Épinal l’an passé, a su convaincre Marseille de lui proposer un premier contrat pro. Si l’affaire est en bonne voie et pourrait même se conclure d’ici la semaine prochaine sur la base d’un contrat de trois ans, la concurrence récente de plusieurs clubs espagnols intéressés par le profil du joueur pourrait changer la donne...