L’En Avant de Guingamp connait une saison très compliquée. Englué à la dernière place de Ligue 1, à 5 points du barragiste Dijon, le club breton n’est pas du tout certain de se maintenir dans l’élite. Une situation qui pose problème, notamment chez les jeunes de l’Akademi. Malgré de très bons résultats chez la réserve (1ère de National 3 sans perdre un match), pas mal d’espoirs ne sont pas du tout sûr de rester. La cause ? La situation incertaine de l’équipe première qui fait tarder les dirigeants du club à faire passer professionnel leurs meilleurs jeunes joueurs.

Nous vous parlions il y a quelques jours du gardien Dominique Youfeigane (18 ans), sous contrat stagiaire, et suivi de près par l’OM, Monaco et des clubs anglais. De son côté, le Telegramme croit savoir que l’attaquant de 17 ans Abou Es-Sahhal est demandé en Angleterre, ce qu’a reconnu à demi-mot Gourvennec. Ils sont loin d’être les seuls dans cette situation précaire car d’après nos informations Mohamed Ali Gueddar (20 ans, attaquant), Ryad Hachem (milieu 20 ans), Mehdi Boudjemaa (défenseur ou milieu, 20 ans) et Matthias Phaeton (attaquant, 19 ans), tous sous contrat amateur (sauf Boudjemaa qui est sous contrat stagiaire), sont courtisés en France (Lorient, Caen, Strasbourg, Saint-Etienne, Lens et Reims) et à l’étranger (en Espagne, en Allemagne et en Angleterre avec Leicester et Stoke), et pensent à changer d’air. Ali Gueddar a même déjà refusé une offre de contrat professionnel de Guingamp et a décidé d’entamer un bras de fer si ses demandes ne sont pas honorées, puisqu’il a tout simplement séché la reprise de l’entrainement avec la réserve. Voilà une nouvelle épine supplémentaire dans le pied de l’En Avant, qui n’en a pas besoin en ce moment.