Il y a quelques mois, nous vous faisions découvrir Dominique Youfeigane (18 ans, 2000), gardien en devenir de l’En Avant de Guingamp. Son talent et ses prestations en club lui ont depuis valu, au mois de septembre 2018, sa première sélection en équipe de France U19 contre l’Inde (2-0). De quoi aiguiser l’intérêt de nombreux clubs en France et ailleurs.

Selon nos informations, l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco se sont récemment penchés sur le jeune portier sous contrat stagiaire en Bretagne, avec supervisions et prises de renseignements à la clé. Le natif de Champigny-sur-Marne suscite aussi l’intérêt de clubs en Angleterre (Leicester, Brighton et Liverpool notamment).