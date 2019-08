Alors que Nice est sur de gros poissons sur cette fin de mercato estival, le club azuréen est sur le point de réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Selon nos informations, l’OGCN est en négociations avancées pour recruter le milieu de terrain algérien Hichem Boudaoui.

Pensionnaire du Paradou AC comme avant lui Youcef Atal, ce milieu box to box de 19 ans, qui a notamment disputé 2 matches de la CAN cet été en Égypte, était très convoité durant l’été (LOSC, Nîmes, ASSE, Bordeaux, Porto) et c’est finalement Nice qui devrait boucler, sauf énorme retournement de situation, la signature du champion d’Afrique algérien 2019. Un contrat de 4 ans est évoqué.

