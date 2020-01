Six petits mois après avoir posé ses valises à Norwich City, Ibrahim Amadou va de nouveau changer de club. L’ancien capitaine du LOSC n’a jamais pu s’imposer en Angleterre (756 minutes de jeu en Premier League). Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Séville FC, il n’entre plus dans les plans de la formation anglaise et va donc revenir en Espagne.

Selon nos informations, le milieu défensif de 26 ans va être prêté sans option d’achat à Leganés. Les différentes parties sont en train de régler les ultimes détails et espèrent que tout sera réglé à temps. Malgré des intérêts prononcés d’autres écuries, le joueur pourrait finalement rejoindre le dix-neuvième de Liga, avec pour objectif d’aider les Legionarios à se maintenir. C’est en tout cas le souhait des dirigeants espagnols qui essaient de boucler le dossier avant minuit.