« Il y a eu des propositions de prolongation, la saison dernière notamment, mais mon souhait était de ne pas prolonger [...]. J’ai besoin d’ailleurs », affirmait Jimmy Cabot dans les colonnes de Ouest-France en décembre dernier. Arrivé en Bretagne en janvier 2016, le milieu offensif du FC Lorient souhaite découvrir un nouveau challenge.

Selon nos informations, l’ancien Troyen intéresse le FC Metz et le SCO d’Angers pour une arrivée libre l’été prochain. Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 20 matches de Ligue 2 cette saison, le Merlu de 25 ans aimerait finir en beauté avec son club et accéder à l’élite.