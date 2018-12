Formé à bonne école, du côté de l’AS Monaco, le milieu offensif gaucher Bryan Ntambani est fait du même bois que Moussa Sylla, avec qui il a grandi à la Turbie pendant trois années (2014/2017). Lors de sa dernière saison sur le Rocher, cet ailier longiligne (1m81, 69 kg) et technique s’est offert 8 buts sur la première partie de saison, participant à la Youth League, avant d’être mis de côté. Empreint d’une surprenante maturité pour son âge, le gamin de Courcouronnes (Essonne) s’est engagé sur des routes secondaires, quand d’autres prenaient la voie rapide.

Auteur l’an passé d’une saison plus que réussie du côté de Fleury, où il a inscrit la bagatelle de 16 buts avec les U19 (DH), il a, à l’orée de cette nouvelle saison, rejoint la Belgique et le RAQ Mons (D3 Amateurs, 4 buts en 12 matches officiels, 3 en préparation), où chacune de ses prestations est scrutée. Une éclosion dans les divisions inférieures qui lui permet aujourd’hui d’avoir une cour assidue de la part de clubs belges, néerlandais et espagnols. Les premières heures du mercato d’hiver devraient être mouvementées dans la province de Hainault.