Comme indiqué hier, Lyon a formulé une première offre pour le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães, âgé de 22 ans (de l’ordre de 17 M€ avec bonus et pourcentage à la revente pour). Une proposition jugée insuffisante par l’Athletico Paranaense. Mais les Lyonnais sont de nouveau passés à l’attaque et tentent de faire face à la concurrence de Benfica et Arsenal

Et selon nos informations, ils ont formulé une nouvelle proposition à hauteur de 22 M€ pour s’attacher 100% des droits économiques du joueur. Une offre repoussée par les dirigeants brésiliens. Le club souhaite récolter au moins 25 M€ pour 80% des droits du joueur. Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier et maintient un contact régulier ces dernières heures avec l’Athletico. Les discussions se poursuivent.