L’Olympique Lyonnais passe à l’attaque. Le club rhodanien courtise le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães, âgé de 22 ans, évoluant à l’Athletico Paranaense. Et selon nos informations, il a formulé une offre de 17 M€. Qui a été repoussée par les dirigeants brésiliens.

Comme nous vous le relations un peu plus tôt, le club souhaite récolter plus de 20 M€. Surtout, il voudrait garder une partie des droits du joueur, ce qui complique les discussions avec les différents clubs intéressés, dont Benfica et Arsenal. Pour la totalité des droits du joueur, c’est la somme de 40 M€ qu’il faudrait débourser. L’OL parviendra-t-il à convaincre l’Athlético Paranaense ?