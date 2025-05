Mercato : John Textor veut refaire un coup à la Thiago Almada entre Botafogo et l’OL

John Textor a du pain sur la planche pour son Olympique Lyonnais. L’Américain doit se présenter le 24 juin prochain pour son oral devant la DNCG et saura dans la foulée si les Gones restent en Ligue 1 et s’ils auront droit ou non de recruter cet été. Cela ne l’empêche pas de s’activer de l’autre côté de l’Atlantique pour renforcer Botafogo. D’ailleurs, une jeune recrue argentine serait en approche du côté de Rio de Janeiro.

Son nom ? Alvaro Montoro. Jeune milieu de terrain âgé de 18 ans, l’Argentin évolue à Velez Sarsfield et est considéré comme l’une des plus belles promesses de son équipe. Droitier et possédant un profil similaire à celui de Thiago Almada, Montoro affiche un bilan de 3 buts et 1 passe décisive en 19 matches. Le joueur dispute actuellement la Copa Libertadores avec le Fortin, mais il pourrait rapidement changer d’air selon TyC Sports.

Botafogo va encore fournir une recrue à l’OL

Le média argentin assure que Montoro est tout proche de signer à Botafogo malgré les intérêts de Naples, Benfica, Wolverhampton et du Borussia Dortmund. Le montant de l’opération n’a pas filtré, mais TyC Sports précise que Montoro dispose d’une clause de 12 M€ et qu’un pourcentage sur une future revente serait inclus. De son côté, Velez est quasiment obligé d’accepter un départ dès cet été puisque le contrat de son milieu s’achève en décembre 2025. Difficile d’être en position de force à six mois de l’échéance.

Attendu prochainement à Rio, Alvaro Montoro pourrait ensuite filer à l’Olympique Lyonnais à court ou moyen terme. C’est ce qu’indique TyC Sports et que confirme Globo. Le média brésilien assure qu’il y a bien l’idée dans cette opération de recruter l’Argentin et de l’envoyer dans la capitale des Gaules plus tard. Un deal similaire à ce qu’il s’est passé avec Thiago Almada, même si le champion du monde 2022, prêté par le Fogão cet hiver, semble parti pour ne pas être transféré définitivement chez les Gones.