Passé par le FC Metz en 2015 (6 matches), Fakhreddine Ben Youssef (26 ans) pourrait bien faire son retour en Ligue 1. En effet, le joueur de l’Espérance sportive de Tunis - sous contrat jusqu’en juin 2018 - souhaiterait retenter sa chance en Europe. Selon nos informations, le FC Nantes, le SM Caen et le Toulouse FC s’intéressent à lui. Mais ce n’est pas tout, l’international tunisien (23 sélections, 4 buts) a fait l’objet de plusieurs offres concrètes du Vitória Guimarães SC et de deux clubs turcs, Sivasspor et Bursaspor. Au Portugal, le Sporting s’est aussi renseigné à son sujet.

À noter que selon les informations de La Presse de Tunisie, l’attaquant serait également dans le viseur de Montpellier. Le club belge de Lokeren se serait aussi positionné sur le dossier. Nul doute que le très courtisé Ben Youssef pourrait être une très bonne opportunité sur le marché des transferts hivernal. Son année risque en tout cas d’être animée, avec une participation cet été à la Coupe du Monde 2018 sous les couleurs des Aigles de Carthage.