À 18 ans, Khéphren Thuram est annoncé comme l’un des joueurs les plus talentueux du centre de formation de l’AS Monaco. Avec deux apparitions en Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid et au Borussia Dortmund sous l’ère éphémère de Thierry Henry, le fils de Lilian Thuram est reparti faire ses gammes dans l’équipe réserve du club de la Principauté.Conscient du potentiel de son milieu de terrain, mais aussi du côté précaire de sa situation contractuelle, l’ASM cherche par tous les moyens à lui faire signer un premier contrat pro depuis de nombreux mois.

Mais Lilian Thuram veille mais freine les négociations, échaudé par la situation sportive et extra-sportive compliquée qui règne en Principauté. Selon nos informations, les discussions ont récemment repris entre les différentes parties à trois semaines de la fin de son contrat aspirant et en dépit de l’intérêt persistant de clubs anglais qui rêvent de s’offrir à 0 € une telle pépite. Pour faire signer pro son fils sur le Rocher, le champion du monde 1998 demande des garanties à l’AS Monaco. Reste à savoir si la formation coachée par Leonardo Jardim saura trouver les bons mots et les bons arguments pour conserver Khéphren Thuram.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10