Formé au LOSC, Réginald Mbu Alidor est allé tenter sa chance à l’étranger. Et c’est en Estonie, au sein du club de Nõmme Kalju, qu’il a posé ses valises en 2014. Une équipe avec laquelle il a fait forte impression récemment en tour préliminaire de Champions League face au Celtic malgré la large défaite des siens.

D’après nos informations, des écuries écossaises et belges sont intéressées par son profil. Joint par nos soins, le footballeur né en 1993 n’a pas caché qu’il était prêt à bouger. « Je suis à moins de six mois de la fin de mon contrat après six ans passés en Estonie. Dans un futur proche, j’aimerais trouver un challenge dans un championnat plus huppé et où je pourrais progresser. J’ai déjà des contacts avec certains clubs. » Affaire à suivre !

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10