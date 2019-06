Sixième de National, Boulogne-sur-Mer a réalisé une saison intéressante, bien aidé par Robert Maah, auteur de 14 buts et deuxième meilleur buteur du championnat. « Le bilan est bon. On arrive quand même sixième avec Boulogne-sur-Mer. Je pense qu’avec un peu de chance et sans une période noire qui a duré un peu trop longtemps, on aurait pu faire encore mieux et viser les trois premières places. Mais ça reste une belle année au niveau collectif. Au niveau personnel, c’était top. Statistiquement, je pense que c’était la plus belle année de ma carrière. C’est aussi atypique. En général, plus on prend de l’âge, moins on est bon...ou du moins, on n’a pas toujours cette réussite. Moi, j’ai été en réussite car j’avais un excellent groupe de jeunes autour de moi. Il y avait de la qualité et un bon état d’esprit ».

Toutefois, l’ancien joueur d’Ajaccio ne poursuivra pas l’aventure avec ce groupe, lui qui est en fin de contrat. « On avait discuté d’une prolongation. Mais je vais quitter Boulogne-sur-Mer. C’est la première saison de ma carrière à ce niveau-là, je n’avais jamais évolué en National. Ça a été une belle expérience au niveau humain comme footballistique. Je compte retourner dans les divisions que j’ai toujours connues. J’espère que ça va pouvoir se faire ». Et Robert Maah veut évoluer dans l’Hexagone. « Je ne compte pas jouer à l’étranger. C’est fini. Aujourd’hui, j’ai une famille. Je souhaite rester en France et j’espère que c’est comme ça que mon avenir va se dessiner. Je pense savoir où j’ai envie de jouer. Il y a des discussions qui sont en cours. Je veux prendre du plaisir. C’est ce qui m’intéresse. Avoir un bon groupe et être performant, le plaisir passe par là. Je suis en discussions avec deux ou trois clubs de Ligue 2 qui pourraient potentiellement m’accueillir. Des clubs de National m’ont aussi contacté. J’espère que dans les prochains jours, tout sera réglé comme ça je pourrais commencer la préparation assez rapidement et voir si j’ai toujours le pied aussi chaud ».

