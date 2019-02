Le marché des transferts est encore ouvert pendant deux jours en Chine. L’occasion pour les écuries de Chinese Super League de faire leurs derniers achats. C’est le cas du Shenzhen FC.

Selon nos informations, le club chinois est en discussions avancées avec Benjamin Moukandjo (Jiangsu Suning, prêté la saison dernière au Beijing Renhe) et lui propose un contrat d’un an, plus une année en option. Le club chinois espère finaliser ce dossier rapidement.