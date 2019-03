En conflit ouvert avec sa direction depuis plusieurs semaines concernant sa revalorisation salariale, ce qui lui a valu d’être exclu du groupe milanais lors des dernières rencontres de l’équipe, Mauro Icardi pourrait bientôt rejouer sous le maillot noir-et-bleu, comme en attestent les dernières paroles de Beppe Marotta, le directeur sportif de l’Inter : « C’est un bon gars qui a tant fait et qui pourra toujours donner à l’Inter, a confié le dirigeant à La Gazzetta dello Sport. Avec lui, nous avons agi comme un soutien familial, j’espère que la situation avec lui pourra être réglée le plus rapidement possible. »

Une volonté d’apaiser les tensions donc de la part de l’ex-directeur sportif de la Juve, qui espère voir bientôt Icardi de retour sur le terrain (son dernier match remonte au 9 février contre Parme) : « j’espère reconstruire la situation le plus rapidement possible. J’espère vraiment que lorsqu’Icardi aura terminé son traitement de rééducation du genou, il pourra retourner dans le groupe. »