Après deux saisons passées à Manchester United, Romelu Lukaku s’est envolé pour l’Italie l’été dernier puisqu’il s’est engagé en faveur de l’Inter. Un départ d’Angleterre qui s’est fait après une longue saison, l’international belge ayant disputé 45 matches toutes compétitions confondues pour 15 buts et 4 passes décisives, et surtout suite à quelques critiques. Et dans un entretien accordé à Ian Wright sur YouTube, l’avant-centre aujourd’hui âgé de 26 ans est revenu sur ce départ.

« C’était une situation difficile où, pour moi-même, je devais prendre une décision : je devais aller quelque part où je pourrais apprendre d’autres aspects de mon jeu et travailler avec quelqu’un qui me voulait aussi. Ole voulait que je reste mais je lui ai dit que c’était fini. Je n’avais plus l’énergie nécessaire. Tout le mérite lui revient parce qu’il a été un homme et qu’il m’a aidé à partir », a déclaré Romelu Lukaku dans des propos relayés par Sky Sports.