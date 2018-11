La cinquième journée de la Ligue des Nations se poursuit ce soir. L’Italie reçoit le Portugal pour un match au sommet. Une rencontre où les Portugais peuvent décrocher leur billet pour le Final Four en cas de succès ou match nul. Fernando Santos fait dans le classique avec Rui Patricio dans les buts et une défense composée de Joao Cancelo, José Fonte, Ruben Dias et Mario Rui. William Carvalho évolue en tant que sentinelle auprès de Ruben Neves et Pizzi. Enfin, Bernardo Silva, Bruma et André Silva forment la ligne d’attaque.

Du côté italien, Roberto Mancini mise sur la continuité avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Il peut compter sur Alessandro Florenzi, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Cristiano Biraghi en défense. Jorginho, Nicolo Barella et Marco Verratti se chargeront de la création et des phases de transition. Enfin, Federico Chiesa, Lorenzo Insigne et Ciro Immobile apporteront le danger devant.

Les compositions :

Italie : Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi - Jorginho, Barella, Verratti - Chiesa, Insigne, Immobile

Portugal : Rui Patricio, Joao Cancelo, José Fonte, Ruben Dias, Mario Rui - William Carvalho, Ruben Neves, Pizzi - Bernardo Silva, Bruma, André Silva