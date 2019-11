Au cours d’un long entretien accordé au site officiel de l’AS Roma, Javier Pastore (30 ans) a désigné le joueur avec lequel il a préféré évoluer au fil de sa carrière. « Beaucoup de noms me viennent en tête. L’attaquant qui correspondait le mieux à mon style de jeu, c’est (Edinson) Cavani (côtoyé à Palerme et au Paris SG). J’aime donner des passes décisives et je me suis bien entendu avec tous les joueurs, mais c’est avec lui que je me suis le mieux entendu. C’est un finisseur clinique », a-t-il expliqué avant d’ajouter.

« On ne peut pas non plus oublier Zlatan Ibrahimovic. Si on prend tout en compte - l’aspect mental, ce qu’il dégage et transmet à ses partenaires - il est le joueur qui m’a le plus inspiré. Si tu le regardes t’entraîner, tu apprends tous les joueurs. Nous sommes toujours en contact, je suis très proche de lui », a conclu el Flaco. Les deux hommes apprécieront