Un boss heureux. Le 26 août 2019, Jim Ratcliffe (67 ans), patron d’INEOS (compagnie privée du secteur de la chimie), a convaincu Chien Lee et les anciens propriétaires des Aiglons de laisser l’OGC Nice entre ses mains et a officiellement racheté le club azuréen pour environ 100 millions d’euros. L’homme le plus riche d’Angleterre, aussi propriétaire de Lausanne-Sport (D2 Suisse), est également présent dans le cyclisme (INEOS), et plus récemment dans la Formule 1, depuis lundi.

À l’occasion de l’annonce du partenariat entre INEOS et Mercedes, Jim Ratcliffe s’est confié à la BBC et fait le point sur la situation de l’OGC Nice en France : « nous nous trouvons dans une situation très confortable là où nous sommes avec Nice. Cela se passe très bien, c’est très intéressant, nous sommes tous en train d’apprendre. La Ligue 1 est un championnat très compétitif avec des joueurs très talentueux ». Le propriétaire des Aiglons peut espérer vivre une belle fin de saison pour sa première année dans l’Hexagone. Les hommes de Patrick Vieira sont 11es du championnat mais peuvent encore décrocher un ticket pour la Ligue Europa en fin de saison.