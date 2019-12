Alors que la France est déjà qualifiée pour les prochains JO de Tokyo et que Kylian Mbappé rêve d’y participer avec les Bleus, de nombreuses équipes doivent encore se battre pour tenter d’arracher le précieux sésame. C’est le cas du Brésil qui va disputer au mois de janvier un tournoi qualificatif pour les JO qui se déroulera entre le 18 janvier et le 9 février et qui désignera les deux nations qui iront représenter le continent sud-américain au Japon l’été prochain.

Le sélectionneur de l’équipe brésilienne U23 André Jardine vient de dévoiler la liste des 23 noms qui tenteront de qualifier la Seleção pour les Jeux Olympiques. Dans cette liste figurent quelques joueurs évoluant déjà en Europe, à savoir Douglas Luiz (Aston Villa), Wendel (Sporting CP), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (RB Leipzig) ou encore Gabriel (LOSC). À noter également dans cette liste la présence du prodige de Flamengo Reinier, 17 ans, que l’on annonce déjà au FC Barcelone.