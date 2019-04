À la une des tabloïds anglais ce week-end, Joey Barton fait l’objet de graves accusations. Entraîneur de Fleetwood Town, pensionnaire de troisième division, l’ancien Marseillais est suspecté d’avoir violemment agressé son homologue de Barnsley, Daniel Stendel, après la défaite de son équipe (2-4).

Alors qu’une enquête a été ouverte, l’ancien football professionnel a réagi : « Concernant le présumé incident intervenu samedi après notre match contre Barnsley, je nie catégoriquement toutes les accusations. Cette affaire n’étant pas close, je ne ferais pas d’autres commentaires » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

With regards to the alleged incident on Saturday following our game against Barnsley, I emphatically deny all the allegations made. Given this matter has not been formally closed, it would be inappropriate for me to make any further comment.

— Joey Barton (@Joey7Barton) 18 avril 2019