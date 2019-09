Ce n’est un secret pour personne, José Mourinho veut reprendre du service. Annoncé ces dernières semaines du côté du Real Madrid, le technicien portugais ne serait pas contre un retour dans la capitale espagnole, bien au contraire. Mais le Special One reste attentif à ce qui pourrait s’offrir à lui. Comme il l’a indiqué sur le plateau de l’émission italienne Tiki Taka, le Portugais ne s’attend pas à revenir du côté de la Serie A.

« Je ne pense pas que mon avenir sera en Italie, c’est un sentiment. Bien qu’ici, je m’identifie à beaucoup de choses et je ne devrais pas apprendre la langue, la culture... », a expliqué l’ancien entraîneur de l’Inter Milan en 2008 et 2010 et où il a remporté la Ligue des Champions la dernière année.

