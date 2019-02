Alors qu’il a un emploi du temps plutôt dégagé depuis son licenciement de Manchester United, José Mourinho est venu assister à une rencontre de Ligue 1 ce dimanche après-midi, celle qui oppose le LOSC à Montpellier au Stade Pierre Mauroy.

Le Special One va ainsi profiter d’une belle affiche du championnat de France entre le deuxième et le sixième de la Ligue 1 !

Regardez qui est invité dans les travées du @StadePM pour assister à #LOSCMHSC

Non, non, vous ne rêvez pas c’est bien José Mourinho, le « special one » en personne pic.twitter.com/VE3iMxB0KB

— LOSC (@losclive) 17 février 2019