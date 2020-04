Le verdict est tombé en Belgique, sept clubs se sont vus refuser leur licence professionnelle pour la saison prochaine par la comission des licences de la Fédération belge. Une liste dont fait partie le Standard de Liège mais le club pourrait obtenir gain de cause auprès de la CBAS (Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport).

C’est en revanche plus compliqué pour le Royal Mouscron, également épinglé par l’instance belge du football. Il est reproché au 10e de Jupiler League l’influence du célèbre agent Pini Zahavi au sein du club. Ce dernier devenait actionnaire majoritaire du club à l’été 2015. La commission des licences a formellement condamné « l’influence notable de Pini Zahavi et Marc Rautenberg (son associé) au sein du club » et leur implication dans « les activités de gestion », comme le rapporte l’Équipe.