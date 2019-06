Présenté en tant que nouvel entraîneur de la Juventus ce jeudi, Maurizio Sarri n’a pas échappé aux questions concernant Gonzalo Higuain. Le coach italien a bien connu l’Argentin du temps de Naples mais ce dernier a été prêté à Milan puis à Chelsea, où travaillait Sarri. Pipita est annoncé sur le départ.

« Si Higuain peut rester ? Vous connaissez ma relation avec lui. Ça dépend de lui. Mais j’ai l’obligation d’écouter mes dirigeants qui sont là depuis plus longtemps. Et j’obéirai. On prendra une décision ensemble. Avec Gonzalo, je n’ai pas parlé après la victoire de la Ligue Europa. Je devais avoir mes idées sur la Juve et son environnement. Quand il reviendra, nous pourrons parler. Gonzalo a la capacité de jouer avec n’importe qui et je ne vois pas de problème dans sa silhouette. Mon sentiment est qu’il a eu une mauvaise période à la Juventus, qu’il a été secoué par la Juventus et qu’il a fait une saison à la suite d’un traumatisme sportif. S’il a une forte réaction, il peut faire deux ou trois ans à un très haut niveau », a déclaré le nouveau technicien de la Vieille Dame.

