Arrivé sur le banc de la Juventus en 2014, Massimiliano Allegri a déjà quasiment tout gagné avec la Vieille Dame : quatre titres de champion d’Italie et quatre Coupes d’Italie (2015, 2016, 2017, 2018) et enfin une Supercoupe d’Italie (2015). Finaliste de la Ligue des Champions à deux reprises avec ses Bianconeri (en 2015 et 2017), le technicien italien n’a donc plus qu’un trophée sur la scène européenne à remporter.

Et alors que son contrat se termine en juin 2020, le directeur sportif de la Juve a évoqué l’avenir du coach de 51 ans. Si Allegri restera à la Juventus ? Je suis sûr que oui, il est le meilleur entraîneur possible pour la Juventus et vice versa, a déclaré Fabio Paratici dans des propos relayés par Le Corriere dello Sport.