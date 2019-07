Vainqueur de la Premier League, de la FA Cup, de la Carabao Cup et enfin de la Community Shield l’an dernier, Kevin de Bruyne (28 ans) aurait pu connaître une année pleine s’il n’avait pas été victime de blessures. Auteur de 19 matchs de championnat avec les mancuniens la saison dernière (2 buts et 2 passes décisives), le milieu offensif a coupé les ponts avec le football cet été, pour son plus grand bien annonce le Times.

« Physiquement, ça peut toujours aller, mais je pense que c’est plus mental. Il est difficile de jouer deux ans de suite et de ne pas avoir une pause adéquate. C’est ce qui s’est passé ces deux dernières années. À présent, j’ai senti que je devais ralentir un peu et revenir en pré-saison. De toute façon, je cours beaucoup avec les enfants, alors je consomme beaucoup d’énergie, mais je voulais juste être à l’écart du football. Je voulais juste m’amuser un peu. Je savais que j’avais assez de temps maintenant pour me préparer pour la saison, c’est ce que j’ai décidé de faire », explique-t-il. Le Belge a été l’un des joueurs à s’être mis en évidence pendant la tournée asiatique des Citizens. Le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2023, devrait être de la partie pour défendre le titre de City lors de la finale de la Community Shield, ce dimanche, face à Liverpool.

