Le gardien allemand du Paris Saint-Germain, actuellement prêté à l’Eintracht Francfort, s’est confié sur les joueurs qui l’ont le plus marqué au cours de sa carrière. Et Kevin Trapp s’est montré particulièrement élogieux envers Zlatan Ibrahimovic, qu’il a côtoyé une saison, en 2015/2016, au PSG : « Ibra avait beaucoup de charisme, un charisme incroyable, et était l’une des figures formatrices, a indiqué le portier allemand à Kicker Sportmagazin. Il était l’un des leaders qui avaient beaucoup à dire et tout le monde avait du respect pour lui. C’est un grand nom du football, il faut juste le respecter. Mais bien sûr, on fait partie de l’équipe un jour. Au début, vous devez créer un lien avec vos coéquipiers et essayer de vous intégrer. Ce qui m’a beaucoup impressionné c’est le fait que l’équipe était très ouverte et m’a aidé. Ibra et Maxwell sont venus vers moi et m’ont dit : "Nous ne demanderons pas tous les jours si tu as besoin de quoi que ce soit, mais si tu as besoin de quelque chose, nous serons toujours là pour t’aider." »

Mais Trapp a également avoué avoir progressé au contact de plusieurs autres joueurs du riche effectif parisien : « J’ai aussi beaucoup appris de nombreux autres joueurs : Thiago Silva a fait beaucoup de choses en tant que capitaine, puis viennent Di Maria, vainqueur de la Ligue des champions, Neymar ou Mbappé. Ce sont des joueurs qui n’ont pas seulement réussi qu’à Paris. »