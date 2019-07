C’est le jour de Frenkie de Jong (22 ans) ! Le milieu néerlandais, recruté pour 75 M€ hors bonus, est présenté ce vendredi au Camp Nou par le FC Barcelone devant la presse et les socios. Pour l’occasion, l’Ajax Amsterdam a tenu à marquer le coup. Le demi-finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions s’est offert une page de publicité dans le quotidien sportif catalan Sport pour souhaiter bon vent à son ancien poulain.

« Barça, profiter de l’avenir comme nous le faisons (en anglais dans le texte). Bonne chance Frenkie (en catalan dans le texte), AFC Ajax », peut-on lire, photo de l’international oranje à l’appui. Les pensionnaires de la Johann Cruyff Arena a également décoré un bus avec le même slogan qui fait le tour de la capitale catalane. Bel hommage.

Hi, @FCBarcelona !

He’s already making turns in your city.

Good luck, @DeJongFrenkie21 ! #ForTheFuture pic.twitter.com/iSE351FF8Z

— AFC Ajax (@AFCAjax) 5 juillet 2019