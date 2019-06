Comme chaque samedi Foot Mercato fait le tour des réseaux sociaux pour vous servir les meilleures pépites de vos stars préférées. Cette semaine au programme, les images de l’altercation entre Neymar et Najila Trindade, Bixente Lizarazu s’attaque au Pari-Saint-Germain, CR7 avec le maillot du Barça et Messi avec celui du Real Madrid, et le coup du foulard énorme de Paredes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10