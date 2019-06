Ce mercredi, la DNCG annonçait la rétrogradation en National 1 de l’AS Nancy-Lorraine et du FC Sochaux-Montbéliard. Le gendarme financier du football français estime que les deux clubs ne possèdent pas une solidité financière suffisante pour conserver leur place en Ligue 2. Si Sochaux n’a pas tardé à annoncer qu’il faisait appel de cette décision, l’ASNL a mis du temps à riposter.

C’est désormais chose faite, puisque via un communiqué officiel, le club lorrain a également confirmé qu’il faisait appel de cette décision. « L’AS Nancy Lorraine a pris ce soir connaissance de la décision de la DNCG de rétrograder l’équipe première en championnat National. Si cette décision est un choc pour l’ensemble de l’institution et de ses membres, le club entend démontrer sa solidité morale et financière et fait donc immédiatement appel de ce jugement de première instance, » précise notamment le communiqué.

