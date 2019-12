Le couperet est tombé en fin d’après-midi. Suite à des fumigènes utilisés hier lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Étienne, le club vert a été sanctionné d’un huis clos à titre conservatoire. Cela s’appliquera à tous les matches à domicile de l’équipe dirigée par Claude Puel jusqu’à ce que la Ligue de Football Professionnel estime que la sanction aura été assez sévère.

Assez peinée par la réaction de la LFP et par les incidents qui ont eu lieu dans l’enceinte du Stade Geoffroy-Guichard, l’ASSE a répondu dans un communiqué. « L’AS Saint-Étienne déplore les incidents survenus en marge de la rencontre contre le Paris-Saint-Germain hier soir et prend acte de la décision prise à titre conservatoire par la commission de discipline de la LFP. Cette sanction collective pénalise tout un stade. Le club rappelle qu’un dispositif renforcé d’accueil et de sécurité privé a pourtant été mis en place pour cette rencontre classée à risques. Au total, près de 500 agents ont été mobilisés. Nous regrettons d’ailleurs que plusieurs d’entre eux aient été blessés dans l’exercice de leur mission. Une réunion avec les différentes autorités sera prochainement organisée à l’initiative de la Préfecture de Loire afin de faire un point sur les actions correctives à mener » peut-on lire.