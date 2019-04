La 66ème édition de la Coupe Gambardella connaît le nom de son vainqueur ! Opposés au Toulouse FC, les Stéphanois de Razik Nedder se sont imposés deux buts à zéro grâce au milieu de terrain Bilal Benkhedim et à l’attaquant de pointe Charles Abi. Après une première mi-temps marquée par une grosse occasion de chaque côté, l’ASSE n’a eu besoin que de quelques secondes pour ouvrir le score.

Trouvé par Tyrone Tormin, Bilal Benkhedim a placé un missile dans la lucarne du portier des Violets au retour des vestiaires (0-1, 48e). Refroidis, les Toulousains ont ensuite été réduits à dix, après une faute de Nathan Ngoumou en position de dernier défenseur (66e). Dominateurs, les Verts ont inscrit un second but, toutefois entaché d’une position de hors-jeu, par l’intermédiaire de Charles Abi (0-2, 87e). L’ASSE s’offre sa quatrième Coupe Gambardella, la première depuis 1998 et la génération Julien Sablé.