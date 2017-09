Après avoir été prêté à Saint-Étienne pour six mois, entre janvier et juin, Jorginho intéresse toujours les Verts. D’après le quotidien lusitanien A Bola, le club du Forez a envoyé ses scouts scruter les progrès du jeune Portugais, désormais prêté à Chaves, dans son pays d’origine.

Chaves affrontait Moreirense en championnat du Portugal et les représentants de l’ASSE ont assisté à la rencontre, non seulement pour superviser Jorginho mais aussi d’autres renforts potentiels. À Chaves mais aussi à Rio Ave. L’ailier droit de 21 ans avait disputé 7 matches à Saint-Etienne pour un but.