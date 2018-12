La Coupe d’Afrique des Nations, qui doit se dérouler du 15 juin au 13 juillet 2019, n’a toujours pas de pays organisateur depuis que le Cameroun s’est vu retirer la compétition pour des retards conséquents de travaux. Et si Ahmad Ahmad a assuré que le pays organisateur sera connu le 9 janvier, une nouvelle nation s’est déclarée apte à accueillir la CAN 2019.

Cette nation, c’est l’Egypte. Après la décision du Maroc de ne pas organiser cette édition, Ashraf Sobhi, ministre égyptien des Sports, a assuré que l’Egypte pouvait accueillir la CAN. « L’Egypte est capable d’organiser la compétition et on sera fiers de le faire. Le peuple égyptien est toujours prêt pour des choses pareilles, on a des structures au plus haut niveau, et on a déjà organisé des compétitions », a ainsi déclaré Ashraf Sobhi à ON Sport.