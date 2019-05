Si Leeds ne retrouvera pas la Premier League la saison prochaine après son élimination en demi-finale des play-offs face à Derby County, les supporters du club anglais ne sont pas rancuniers, bien au contraire. Heureux de la saison réalisée par leur club, ils ont tenu à remercier Marcelo Bielsa, par l’intermédiaire d’une lettre ouverte touchante.

« Vous avez contribué à redonner son identité à ce club après des années de mauvaise gestion. Si cette saison n’a malheureusement pas pris fin comme nous l’espérions, c’est une saison exceptionnelle. Vous avez notre respect, notre admiration et notre soutien indéfectible. Nous croyons en votre philosophie et vous remercions pour tous vos efforts. Votre football nous fait encore rêver et nous espérons tous que vous continuerez à le faire la saison prochaine », ont écrit les membres du Leeds United Supporters Trust.