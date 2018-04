Remplaçant lors du duel entre le FC Séville et Villareal (2-2), Wissam Ben Yedder est entré en jeu à la place de Luis Muriel en début de seconde période (54e). Après une intervention rugueuse, il obtenait un carton jaune, puis un second après avoir contesté cette décision.

Résultat, il a été exclu après 7 minutes et 59 secondes. Une sortie de terrain très rapide qui conduit à un record. En effet, il est désormais le remplaçant le plus rapidement expulsé de la saison à son plus grand désarroi.