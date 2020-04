Chaque année, la question se pose pour les amateurs de jeux vidéo : FIFA ou PES ? Après plusieurs années de règne, le petit joyau d’EA Sports semble avoir été rattrapé cette année par son rival de Konami. Et pour apporter un nouveau contenu aux joueurs, eFootball PES 2020 avait prévu de faire un DLC sur la prochaine compétition européenne, l’Euro. Mais avec le report de celui-ci à l’an prochain et la pandémie de coronavirus, cette extension a été reportée. Cependant, le tournoi « eEuro 2020 de l’UEFA » va se poursuivre, la finale étant toujours prévu les 23 et 24 mai, mais de manière virtuelle.

« En raison du report de l’UEFA EURO 2020 et de l’impact continu de la pandémie COVID-19, Konami Digital Entertainement B.V. a annoncé aujourd’hui que le prochain contenu téléchargeable (DLC) de l’UEFA EURO 2020 pour eFootball PES 2020 a été reporté jusqu’à nouvel ordre. Avec le dernier état d’urgence déclaré au Japon, la date de diffusion initiale du DLC, le 30 avril, n’est plus possible. KONAMI a également pris la décision d’annuler les plans de sortie d’une version physique d’eFootball PES 2020 avec une couverture de l’UEFA EURO 2020. Cependant, toute personne qui possède ou cherche à acheter eFootball PES 2020 pourra toujours profiter de la mise à jour gratuite pour PlayStation 4, Xbox One et PC Steam lorsqu’elle sera publiée dans un prochain Data Pack », explique la société japonaise dans un communiqué.