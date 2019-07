Né à Marseille de parents algériens originaires de Béjaïa en Petite Kabylie (Algérie), Zinedine Zidane a salué la performance de la sélection algérienne de football. Alors que l’Algérie vient de décrocher la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire face au Sénégal (1-0), l’entraîneur du Real Madrid a rendu un hommage appuyé aux Verts, mais également à son frère, récemment disparu.

Cadet d’une famille de cinq enfants, Zinedine Zidane a rendu un hommage à Farid Zidane, deuxième de la fratrie décédé des suites d’un cancer il y a quelques jours (1965-2019). Comme l’ancien numéro 10 des Bleus, ce dernier avait pratiqué le judo et le football durant sa jeunesse. Il avait d’ailleurs combattu pour l’équipe d’Algérie de judo en 1984 et 1986. Zinedine Zidane a écrit sur Instagram : « mon Grand Frère Farid doit être fier ! Félicitations à l’équipe d’Algérie, la victoire de tout un peuple ... One, Two, Three, Viva l’Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile tous les jours de ma vie... ».

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10