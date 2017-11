Après un départ canon avec son nouveau club Manchester United (7 buts en 7 matches de championnat), Romelu Lukaku traverse un passage à vide. L’attaquant belge peine en effet à retrouver le chemin des filets, malgré avoir vivement participé au large succès des Red Devils sur le terrain de Watord mardi (4-2). Mais pas vraiment de quoi inquiéter son coach José Mourinho, qui préfère tourner en dérision cette disette.

« Je pense qu’il a besoin d’un gros contrat pour ses chaussures car en ce moment, il n’a de contrat avec aucune marque, c’est pour cette raison qu’il joue avec des chaussures noires, a ironisé le technicien. Son accord s’est terminé et désormais il attend la bonne offre. Je crois qu’il a besoin qu’une marque lui donne les bonnes chaussures et le paye le bon prix et alors il recommencera à marquer », a ainsi lâché José Mourinho après le match contre Watford. « Il travaille incroyablement bien.. C’est un joueur incroyable, un professionnel incroyable et un super collègue. Je ne pourrais pas être plus content de lu ».