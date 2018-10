Hier soir, dans un Roazhon Park à guichets fermés, le Stade Rennais avait tout pour faire de bonnes choses face aux Ukrainiens du Dynamo Kiev, derrière lui au classement, dans la poule K de la Ligue Europa. Mais voilà que Vitaliy Buyalskyy a surgi à la 89e d’un match au cours duquel les Bretons ont tenté 24 fois, ne trouvant le cadre qu’à six reprises. Outre ce chiffre inquiétant, qui en dit long sur l’incapacité des hommes de Sabri Lamouchi à se montrer réalistes face au but adverse, une autre statistique est ressortie à l’issue de la phase aller de la C3. Un chiffre qui met directement en cause la défense dans sa globalité et le(s) gardien(s) de but en particulier. En trois matches de Ligue Europa, les Rennais ont concédé 5 tirs cadrés, qui ont tous terminés au fond des filets !

Tomas Koubek avait été aligné face à ses compatriotes de Jablonec, encaissant un but sur coup franc sur le seul tir cadré adverse. Ce qui n’empêchait pas les Rennais de s’imposer dans le final (2-1). Lors de la 2e journée, les Bretons étaient allés s’incliner à Astana (2-0), avec cette fois Abdoulaye Diallo dans la cage, trompé de la tête sur un corner, puis en toute fin de match, à bout portant. Deux buts encaissés sur les deux seuls tirs cadrés des Kazakhs, en sept tentatives. Hier, le portier sénégalais était une nouvelle fois titularisé. Pas inquiété, mais inquiétant, il ne s’est pas non plus montré décisif, encaissant deux nouveaux buts, sur les deux seuls tirs cadrés du Dynamo, qui a tenté sa chance à huit reprises. Sans interventions de ses gardiens, Rennes a encaissé 5 buts dans ce début de campagne et pointe désormais à la 3e place du groupe K.