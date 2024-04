L’OM se venge face au RC Lens

31e acte de cette folle saison de Ligue 1. À l’heure où le PSG va être sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire, il reste encore une bataille intense pour les places européennes. Si l’OM a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification en Coupe d’Europe la saison prochaine face à Nice (2-2), une victoire face au concurrent direct, le RC Lens pourrait être salvatrice.

L’OM l’emporte 2-1 face à Lens (cote à 8,30)

C’est une équipe de l’OM fatiguée, mais gonflée à bloc qui va affronter le RC Lens devant le public surchauffé de l’Orange Vélodrome qui n’a toujours pas digéré le match nul face à Nice. Avec l’envie d’accrocher une place européenne, de régaler ses supporters et de bien préparer le match contre l’Atalanta en Ligue Europa, la bande à Jean-Louis Gasset devrait tout de même l’emporter face à une équipe de Lens au ralenti ces dernières semaines et pas mal secouée en interne. On imagine bien une courte victoire 2-1. Déjà parce que 2 c’est le nombre de buts marqués par l’OM depuis 2 matches. Et qu’un, c’est le nombre de but inscrit depuis 6 matches (série en cours) par le RC Lens en Ligue 1. Alors pourquoi pas !

Pierre-Emerick Aubameyang marque contre Lens (cote à 2,35)

Plus que jamais, Pierre-Emerick Aubameyang est le facteur X de l’OM. L’insatiable serial buteur marseillais a sonné la révolte des siens en marquant sur penalty un nouveau but pour Marseille et a été à deux doigts d’offrir un succès aux siens face à Nice au terme d’un incroyable numéro de soliste qui a échoué sur la barre transversale de Bulka. Une fois encore et comme c’est souvent le cas cette saison, la lumière devrait venir de PEA qui a de grandes chances de marquer un 27e but cette saison face à Lens. Quoi qu’il en soit, la cote est belle et mérite d’être tentée !

Lens marque sur penalty (cote à 6)

Comme expliqué ci-dessus, le RC Lens marque un but par match depuis 6 rencontres. Avec un tel ratio, difficile d’avancer à un rythme élevé en Ligue 1. Et comme pour les deux dernières rencontres, le club artésien pourrait bien trouver la faille sur penalty. Une vraie spécialité pour le club coaché par Franck Haise qui en a obtenu 3 sur les 7 derniers matches de L1 (tous transformés par Florian Sotoca). La cote est intéressante et peut donc clairement valoir le coup…

