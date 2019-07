Auteur de 9 buts en Serie A l’année dernière, Edin Dzeko (33 ans) est proche de quitter l’AS Roma, où il évolue depuis 2015. En effet, un autre club italien souhaiterait engager le joueur. Il semblerait que ce soit l’Inter Milan qui tienne la corde dans ce dossier à en croire Gianluca Di Marzio, journaliste pour Sky Sport Italia.

L’Inter aurait fait une offre de 15 millions d’euros, mais cela ne suffirait pas au club de la Louve qui ne souhaiterait pas lâcher leur joueur pour moins de 20 millions d’euros. Qui plus est, les pistes menant au remplaçant de l’attaquant Bosniaque, à savoir Mauro Icardi (Inter Milan) et Gonzalo Higuain (Juventus Turin), sont maintenant loin. Les Nerazzurri ne perdent pas espoir et auraient envoyé une nouvelle offre. Encore un dossier qui semble être compliqué.

