Huitième de Premier League (25 pts) et décroché, pour le moment, pour une place dans le Big 4, Manchester United vit un début de saison mitigé. Mais les dernières prestations des Red Devils ont montré une embellie grâce notamment aux succès acquis contre Tottenham (victoire 2-1) et Manchester City (victoire 2-1). Jesse Lingard (27 ans) estime que son équipe fera mieux en deuxième partie de saison si elle garde la mentalité affichée contre les Spurs et les champions en titre.

« C’est étrange. C’est peut-être une question de mentalité. C’est peut-être notre mentalité d’entrer dans le match en pensant que nous avons déjà gagné le match, explique l’attaquant dans un entretien accordé au Daily Mail. Si nous gardons la cohérence et la mentalité que nous avions contre City et Tottenham, je ne vois pas pourquoi nous ne pouvons pas gagner chaque match. »