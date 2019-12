Si l’OL est revenu de Strasbourg avec la victoire (2-1 ce samedi, 15e journée de Ligue 1), Jean-Michel Aulas n’est lui pas tout à fait comblé. Sur OLTV, le président du club a critiqué l’arbitrage français dans son ensemble. D’après lui, les Gones ont été victimes de plusieurs erreurs manifestes depuis le début de la saison. Il va même jusqu’à dire que l’OL est pris pour cible par les arbitres et il ne compte pas en rester là à en croire ses propos.

« On est insatisfait de l’arbitrage. Je ne veux pas parler de l’arbitrage en général. J’ai relevé un certain nombreux d’erreurs et je sais que quand on est dirigeant, on ne doit pas montrer du doigt ceux qui se trompent à partir du moment où ils sont en noir. Ceci étant dit, il y a un état d’esprit contre l’OL qui nous rend véritablement perplexes. On va regarder en détail toutes les vidéos depuis le début de saison, mais j’ai le sentiment, et Juninho me l’a confirmé, qu’il y a un sujet qu’il faut que je prenne à bras-le-corps. C’est trop facile de dire que l’OL était avantagé avant alors qu’il est désavantagé aujourd’hui. » Il risque d’y avoir des suites après ces accusations.