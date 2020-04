Le football est l’arrêt mais en interne, les clubs peuvent déjà anticiper le prochain mercato. C’est notamment le cas à Lyon et à Marseille. Et d’après Ghanaweb, les deux Olympiques seraient intéressés par la pépite Mohammed Kudus (19 ans). Son nom ne vous dit peut-être rien mais le Ghanéen a déjà conquis tout son monde au FC Nordsjælland, où il est sous contrat jusqu’au 31 décembre 2021.

Arrivé de l’académie ghanéenne Right to Dream en janvier 2018, le numéro 10 polyvalent a progressé jusqu’à s’imposer dans l’équipe première. Cette saison, Mohammed Kudus a inscrit 9 buts en 20 matches toutes compétitions confondues et peut nourrir de grands espoirs pour la suite de sa carrière. Ses bonnes prestations lui ont permis d’intégrer la sélection (2 capes), en attendant une éventuelle arrivée sur le Vieux Continent. D’autres clubs européens auraient ciblé Mohammed Kudus, tels que Tottenham ou l’Inter.